Percorsi pre-operatori più efficienti, il Civile premiato a Roma

Il premio «Gestione del percorso del paziente Inpatients (degenze)», nella settima edizione del Lean Healthcare Award 2024, è stato conquistato dal progetto «Centralizzazione del percorso di pre-ricovero» promosso dall’Asst Spedali Civili di Brescia. Il riconoscimento è stato assegnato durante la cerimonia di premiazione che si è svolta giovedì oggi a Roma, presso lo Spazio Field di Palazzo Brancaccio.

Polo centralizzato

Il riconoscimento è stato conferito al progetto aziendale che ha visto la progettazione, organizzativa e logistica, di un polo di prericovero centralizzato che possa efficientare i percorsi dei pazienti in preparazione ad un intervento chirurgico programmato. Il polo centralizzato sarà inaugurato nei premi mesi del 2025, con l'obiettivo primario di garantire una riduzione del tempo in ospedale per i pazienti e, in parallelo, l’ottimizzazione del tempo e degli spostamenti per i professionisti sanitari.

La consegna

A ritirare il premio è stata l’ingegnera Martina Dalla Bona, della S.C. Gestione operativa Next Gen Eu, che ha contribuito alla nascita dell’idea progettuale. Al suo fianco, oltre ad un forte impegno della Direzione strategica, un team eterogeneo multiprofessionale composto da infermieri della Dapss, dirigenti medici della Direzione medica di presidio, chirurghi ed anestesisti.

Il progetto è stato premiato per la sua capacità di migliorare l’efficacia del percorso pre-operatorio dei pazienti in procinto di eseguire un intervento chirurgico, attraverso una gestione ottimizzata dei percorsi.