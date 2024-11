Ortopedia, la diagnostica per immagini a «Obiettivo salute»

Radiografia o risonanza? Risonanza o Tac? Quali sono le differenze? Qual è la migliore prestazione?

Diagnostica per immagini

«La prima cosa da chiarire – ci spiega il dottor Gianpaolo Superti, responsabile di Radiologia dell’Istituto Clinico San Rocco – è che non esiste un esame migliore di un altro in generale, si tratta di metodiche differenti tra loro». L’utilizzo della diagnostica per immagini nella prassi medica, ha visto una rapida crescita negli ultimi tre decenni, grazie allo sviluppo delle tecnologie impiegate e alla sua sempre più imprescindibile integrazione con l’informatica.

La puntata

Tutto ciò che c’è da sapere sugli esami di diagnostica per immagini in ambito ortopedico questa sera a «Obiettivo salute», in diretta alle 20.30 su Teletutto, canale 16 del digitale terrestre.

In studio con Daniela Affinita il dottor Superti, la dottoressa Cristina Scanzi, tecnica radiologa, e il dottor Alberto Rossato, vice responsabile dell’equipe di ortopedia III dell’Istituto Clinico San Rocco.