A «Obiettivo salute» stasera si parla di Ictus

Torna Daniela Affinita con «Obiettivo salute»: questa sera la trasmissione di Teletutto parlerà di ictus. Ospiti in studio dalla Fondazione Poliambulanza il direttore dell'Unità operativa di Neurologia Eugenio Magni, il referente del Comitato infezioni ospedaliere Paolo Invernizzi, il responsabile dell'Unità operativa di Neuroradiologia interventistica Marco Pavia.

Con loro ci saranno anche Vittorio Bendotti dall'Unità operativa di Emergenza Urgenza e la direttrice dell'Unità operativa di Riabilitazione Chiara Mulè.

Cos’è l’ictus

L’ictus è un danno improvviso al cervello causato dall’interruzione o dalla forte riduzione del flusso di sangue, che priva il tessuto cerebrale di ossigeno e nutrienti e porta alla morte delle cellule nervose in pochi minuti. Può essere ischemico, quando un coagulo blocca un’arteria, oppure emorragico, quando un vaso si rompe e provoca un versamento. I sintomi compaiono all’improvviso e spesso riguardano debolezza a un arto, alterazioni del viso e difficoltà nel parlare, segnali che richiedono un intervento medico immediato. Le terapie variano in base al tipo di ictus e coinvolgono sia le neurologhe e i neurologi sia le neurochirurghe e i neurochirurghi, con trattamenti farmacologici o chirurgici per ristabilire il flusso sanguigno o controllare il sanguinamento.