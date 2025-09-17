Giornale di Brescia
Salute e benessere

A «Obiettivo salute» si parla di cataratta

La trasmissione in onda questa sera su Teletutto approfondirà il tema oculistico con alcuni esperti del settore
Torna questa sera, mercoledì 17 settembre, la trasmissione di Teletutto dedicata al mondo della sanità: tema della puntata di «Obiettivo salute» sarà la cataratta.

In studio con Daniela Affinita ci saranno i rappresentanti dell’Istituto clinico Città di Brescia: il dottor Gianpaolo Gatta (referente di Oculistica degli istituti ospedalieri bresciani e responsabile dell’Uo Oculistica) e il dottor Daniele Lussignoli e la dottoressa Francesca Castiglione dell’Uo Oculistica.

Cos’è la cataratta

La cataratta è una patologia oculare caratterizzata dalla progressiva opacizzazione del cristallino, la lente naturale che permette alla luce di raggiungere la retina. Questa alterazione provoca una visione sfocata, offuscata o appannata, spesso accompagnata da difficoltà a vedere al buio, maggiore sensibilità alla luce, percezione alterata dei colori e necessità di frequenti cambi di occhiali. La causa più comune è l’invecchiamento, ma possono contribuire anche diabete, esposizione prolungata ai raggi Uv, fumo, alcol, traumi o alcune malattie genetiche.

Non esistono terapie farmacologiche risolutive: l’unico trattamento efficace è l’intervento chirurgico, che prevede la rimozione del cristallino opaco e la sua sostituzione con una lente artificiale trasparente, oggi eseguito in modo sicuro e con ottimi risultati visivi.

