A «Obiettivo salute» si parla di cataratta

Torna questa sera, mercoledì 17 settembre, la trasmissione di Teletutto dedicata al mondo della sanità: tema della puntata di «Obiettivo salute» sarà la cataratta.

In studio con Daniela Affinita ci saranno i rappresentanti dell’Istituto clinico Città di Brescia: il dottor Gianpaolo Gatta (referente di Oculistica degli istituti ospedalieri bresciani e responsabile dell’Uo Oculistica) e il dottor Daniele Lussignoli e la dottoressa Francesca Castiglione dell’Uo Oculistica.

Cos’è la cataratta

La cataratta è una patologia oculare caratterizzata dalla progressiva opacizzazione del cristallino, la lente naturale che permette alla luce di raggiungere la retina. Questa alterazione provoca una visione sfocata, offuscata o appannata, spesso accompagnata da difficoltà a vedere al buio, maggiore sensibilità alla luce, percezione alterata dei colori e necessità di frequenti cambi di occhiali. La causa più comune è l’invecchiamento, ma possono contribuire anche diabete, esposizione prolungata ai raggi Uv, fumo, alcol, traumi o alcune malattie genetiche.

Non esistono terapie farmacologiche risolutive: l’unico trattamento efficace è l’intervento chirurgico, che prevede la rimozione del cristallino opaco e la sua sostituzione con una lente artificiale trasparente, oggi eseguito in modo sicuro e con ottimi risultati visivi.