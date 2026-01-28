A «Obiettivo salute» si parla della malattia venosa

Gambe pesanti, gonfie a fine giornata, crampi notturni o vene evidenti non sono solo fastidi legati alla stanchezza o al caldo. Possono essere i primi segnali della malattia venosa degli arti inferiori, una condizione molto diffusa che riguarda una larga parte della popolazione adulta e che colpisce soprattutto le donne, anche se non risparmia gli uomini.

La malattia cronica nasce da un malfunzionamento del sistema venoso delle gambe, che fatica a riportare il sangue verso il cuore. Tra i principali fattori di rischio ci sono la familiarità, la sedentarietà, il sovrappeso, le gravidanze, il lavoro in piedi o seduti per molte ore e l’avanzare dell’età. La genetica gioca un ruolo importante, ma lo stile di vita può fare la differenza nell’evoluzione della patologia.

I sintomi

I sintomi iniziali sono spesso sottovalutati: senso di pesantezza, gonfiore serale, formicolii, prurito, crampi notturni. Quando il disturbo diventa persistente o peggiora nel tempo, è importante rivolgersi a uno specialista. Particolare attenzione va riservata alla trombosi venosa profonda, una condizione potenzialmente pericolosa. I sintomi possono includere dolore improvviso, gonfiore marcato, arrossamento e calore dell’arto, ma in alcuni casi la trombosi può essere anche silenziosa.

Il rischio maggiore è la possibile embolia polmonare, motivo per cui la prevenzione e la diagnosi tempestiva sono fondamentali, soprattutto nei soggetti più a rischio. Quando i trattamenti conservativi non sono più sufficienti, oggi la medicina offre tecniche sempre più moderne e mini-invasive per il trattamento delle varici. Questa sera alle 20.30, questi temi saranno al centro della puntata di «Obiettivo Salute», in onda su Teletutto e condotta da Daniela Affinita, per fare chiarezza, informare e aiutare i cittadini.