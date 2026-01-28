Giornale di Brescia
Abbonati
Salute e benessere

A «Obiettivo salute» si parla della malattia venosa

Questa sera alle 20.30 la puntata in onda su Teletutto e condotta da Daniela Affinita
Daniela Affinita conduce «Obiettivo salute» - © www.giornaledibrescia.it
Daniela Affinita conduce «Obiettivo salute» - © www.giornaledibrescia.it
AA

Gambe pesanti, gonfie a fine giornata, crampi notturni o vene evidenti non sono solo fastidi legati alla stanchezza o al caldo. Possono essere i primi segnali della malattia venosa degli arti inferiori, una condizione molto diffusa che riguarda una larga parte della popolazione adulta e che colpisce soprattutto le donne, anche se non risparmia gli uomini.

La malattia cronica nasce da un malfunzionamento del sistema venoso delle gambe, che fatica a riportare il sangue verso il cuore. Tra i principali fattori di rischio ci sono la familiarità, la sedentarietà, il sovrappeso, le gravidanze, il lavoro in piedi o seduti per molte ore e l’avanzare dell’età. La genetica gioca un ruolo importante, ma lo stile di vita può fare la differenza nell’evoluzione della patologia.

I sintomi

I sintomi iniziali sono spesso sottovalutati: senso di pesantezza, gonfiore serale, formicolii, prurito, crampi notturni. Quando il disturbo diventa persistente o peggiora nel tempo, è importante rivolgersi a uno specialista. Particolare attenzione va riservata alla trombosi venosa profonda, una condizione potenzialmente pericolosa. I sintomi possono includere dolore improvviso, gonfiore marcato, arrossamento e calore dell’arto, ma in alcuni casi la trombosi può essere anche silenziosa.

Il rischio maggiore è la possibile embolia polmonare, motivo per cui la prevenzione e la diagnosi tempestiva sono fondamentali, soprattutto nei soggetti più a rischio. Quando i trattamenti conservativi non sono più sufficienti, oggi la medicina offre tecniche sempre più moderne e mini-invasive per il trattamento delle varici. Questa sera alle 20.30, questi temi saranno al centro della puntata di «Obiettivo Salute», in onda su Teletutto e condotta da Daniela Affinita, per fare chiarezza, informare e aiutare i cittadini.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Obiettivo Salutemalattia venosa
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario