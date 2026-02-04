Giornale di Brescia
Salute e benessere

A «Obiettivo salute» si parla di ipertrofia prostatica benigna

La trasmissione andrà in onda su Teletutto alle 20.30 con la conduzione di Daniela Affinita
Daniela Affinita conduce Obiettivo salute
Daniela Affinita conduce Obiettivo salute
Torna stasera alle 20.30 in diretta su Teletutto «Obiettivo salute», il programma di approfondimento medico-scientifico condotto da Daniela Affinita. La puntata sarà dedicata all’ipertrofia prostatica benigna.

In studio, dall’Istituto clinico Sant’Anna, ci saranno il dottor AlRabi Najati (responsabile UO Urologia), il dottore Davide Inverardi (urologo UO Urologia), Paolo Dotti (urologo UO Urologia) e Stefano Legramanti (urologo UO Urologia).

È possibile intervenire in diretta tramite WhatsApp (3668322742) o al numero verde 800293120.

