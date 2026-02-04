A «Obiettivo salute» si parla di ipertrofia prostatica benigna
La trasmissione andrà in onda su Teletutto alle 20.30 con la conduzione di Daniela Affinita
Daniela Affinita conduce Obiettivo salute
AA
Torna stasera alle 20.30 in diretta su Teletutto «Obiettivo salute», il programma di approfondimento medico-scientifico condotto da Daniela Affinita. La puntata sarà dedicata all’ipertrofia prostatica benigna.
In studio, dall’Istituto clinico Sant’Anna, ci saranno il dottor AlRabi Najati (responsabile UO Urologia), il dottore Davide Inverardi (urologo UO Urologia), Paolo Dotti (urologo UO Urologia) e Stefano Legramanti (urologo UO Urologia).
È possibile intervenire in diretta tramite WhatsApp (3668322742) o al numero verde 800293120.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.