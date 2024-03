Obiettivo salute, focus sui disturbi alimentari

Il disagio adolescenziale e i disturbi dell’alimentazione e della nutrizione come anoressia, bulimia, vigoressia e binge eating, rappresentano una vera e propria epidemia che ha fatto registrare un incremento preoccupante tra ragazze e ragazzi e non solo. Queste patologie affliggono nel mondo 55 milioni di persone, in Italia tre milioni e mezzo, il 5% della popolazione. L’età di esordio di questa patologia è in diminuzione, mentre la diffusione nella popolazione maschile è in aumento, 2 pazienti su dieci hanno meno di 14 anni, 2 su 10 tra i 12 ed i 17 anni sono di sesso maschile (dati 2023). L’anoressia nervosa è uno dei più diffusi disturbi del comportamento alimentare, il cui trattamento richiede un’intercettazione preliminare da parte del medico di famiglia che permetta poi l’invio agli specialisti, neuropsichiatri infantili e nutrizionisti, che lavorano in equipe multidisciplinari. Nella maggior parte dei casi, il trattamento prevede la combinazione di un intervento psicoterapeutico sul soggetto e sulla famiglia e una «riabilitazione» dietetico/nutrizionale al fine di aiutare il paziente a comprendere le motivazioni della sua sofferenza e a superarla, e gradualmente a riprendere un corretto rapporto con il cibo.

