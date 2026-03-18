«Obiettivo Salute», alle 20.30 il focus sull’oncologia

Questa sera alle 20.30, in diretta su Teletutto, torna «Obiettivo Salute». In studio Daniela Affinita guiderà una puntata speciale dedicata al mondo dell’oncologia, con un focus su prevenzione, cure e qualità della vita dei pazienti.

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Ospiti della serata gli specialisti dell’Asst del Garda: Anna Bussi, direttore medico di struttura complessa di Medicina dell’ospedale di Manerbio; Michela Feriani, psiconcologa; la dietista Maria Lanza ed Eleonora Lucchini, medico oncologo. Un confronto multidisciplinare che metterà al centro non solo la malattia, ma soprattutto la persona.

Il focus

La puntata si aprirà dai numeri: quanti sono oggi i nuovi casi di tumore in Italia, quali le forme più diffuse e cosa sta cambiando negli ultimi anni. Se da un lato si registra un aumento delle diagnosi, dall’altro cresce anche la sopravvivenza, grazie ai progressi della ricerca e alle nuove terapie. Ampio spazio sarà dedicato alla prevenzione e al ruolo degli stili di vita: alimentazione, attività fisica e abitudini quotidiane incidono davvero sul rischio di sviluppare un tumore? E quale importanza ha la nutrizione durante le cure? Gli specialisti offriranno risposte basate su evidenze scientifiche, contribuendo anche a sfatare falsi miti ancora molto diffusi.

Organizzazione sanitaria

Nel corso della puntata si entrerà anche nel concreto dell’organizzazione sanitaria del territorio. La puntata sarà arricchita anche dai servizi realizzati a Manerbio da Alessia Tagliabue e Massimo Grandi, con le interviste a Roberto Farfaglia, direttore della struttura complessa di Chirurgia e direttore di dipartimento, Anna Rizzi, direttore facente funzione della struttura complessa di Oncologia dell’Asst del Garda, all’infermiera Melissa Ungari e alla psiconcologa Enrica Ziliani. È possibile partecipare in diretta inviando un messaggio WhatsApp al 366 8322742.