Obesity Day, in Italia ci sono oltre 25 milioni di persone obese

Una popolazione sempre più in sovrappeso. In Italia sono oltre 25 milioni le persone obese. In pratica, il 47,6% degli adulti (36,1% in sovrappeso e 11,5% obesi) e il 26,3% dei bambini e ragazzi tra i 3 e i 17 anni (2, 2 milioni).

Il rapporto dell’Obesità in Italia

È quanto emerge dall'ultimo Rapporto Barometro dell'Obesità dell'Italia, redatto dalla Fondazione Ibdo in collaborazione con Istat, Coresearch e Bhave con il contributo assoluto di Novo Nordisk. Oltre ai dati, a preoccupare gli esperti è il fatto che gran parte degli italiani non riconosce il proprio problema di peso: il 54,6% degli adulti obesi ritiene di avere un peso normale. ln particolare, il World Obesity atlas report 2023 prevede che in Italia, l'obesità passerà dall'11,5% al 31% negli adulti entro il 2035, con un incremento annuo del 2%. Anche i bambini vedranno un aumento annuo del 2,1%.

La «call to action» per la prevenzione in occasione della Giornata Mondiale per la prevenzione dell'Obesità e del Sovrappeso, che si celebra il 4 marzo, arriva anche quest'anno da Fondazione Valter Longo. «Siamo oramai di fronte a un problema generale di rilevanza cruciale, non solo di sanità pubblica, che ci porta a considerare l'obesità una patologia cronica e una delle principali cause dei problemi di salute pubblica, capace di tradursi, anno dopo anno, in un costo individuale, sociale, sanitario ed economico che presto rischia di divenire insostenibile, in particolare se si guarda alle proiezioni per il 2035 - spiega Antonluca Matarazzo, amministratore delegato di Fondazione Valter Longo -. L'auspicio è di poter frenare o quantomeno limitare ciò che definiamo una pandemia da sovrappeso». Tra le iniziative, anche un libro da colorare «La nutrizione inizia da bambini» realizzato in collaborazione con l'artista Manuela Lupis e l'annuale Nutrition & Longevity Festival.