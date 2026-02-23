Giornale di Brescia
Salute e benessere

«Non è amore», a Bedizzole l’incontro sulla dipendenza affettiva

Ci sono legami che scaldano e altri che stringono, si discuterà di questo nell’appuntamento con la formatrice e scrittrice Carmen Vitali al salone Alda Merini dei Servizi Sociali
Carmen Vitali con il suo libro «Lasciamole andare... Spunti e appunti di una dipendente affettiva»
Carmen Vitali con il suo libro «Lasciamole andare... Spunti e appunti di una dipendente affettiva»
Ci sono legami che scaldano. E altri che stringono. A Bedizzole si parlerà di questi ultimi venerdì, quando il salone Alda Merini dei Servizi sociali, in viale Libertà 36, ospiterà un incontro dedicato alla dipendenza affettiva.

L’appuntamento, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Commissione Pari opportunità, si terrà alle 20.30 e sarà a ingresso gratuito. Ospite della serata sarà Carmen Vitali, formatrice e scrittrice, curatrice di gruppi di auto-aiuto e autrice del volume «Lasciamole andare... Spunti e appunti di una dipendente affettiva». Un titolo che già dice molto: non una lezione dall’alto, ma un percorso attraversato in prima persona.

La dipendenza affettiva è un tema che spesso resta ai margini del dibattito pubblico, confuso con l’amore romantico o minimizzato come fragilità individuale. In realtà riguarda dinamiche profonde: bisogno di approvazione, paura dell’abbandono, incapacità di porre confini. Sono meccanismi che possono insinuarsi in relazioni di coppia, familiari o amicali e che, se non riconosciuti, rischiano di trasformare il legame in una gabbia. L’incontro intende offrire strumenti di consapevolezza, uno spazio di ascolto e confronto, senza giudizi ma con uno sguardo lucido su un fenomeno sempre più diffuso.

Argomenti
salute mentaledipendenza affettivaCarmen VitaliBedizzole
