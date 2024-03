Neonati prematuri, in Poliambulanza apre la «stanza relax» dedicata ai genitori

Uno spazio dedicato ai genitori dei piccoli pazienti ricoverati in Terapia intensiva neonatale (Tin). È la «stanza relax» inaugurata oggi in Poliambulanza a Brescia, pensata per i momenti di riposo dei famigliari che trascorrono ore accanto alla culla del loro bambino nato prematuramente.

Da dove nasce l’idea

Lo spazio è stato pensato e realizzato proprio constatando le esigenze dei genitori - grazie all’attività dell’Associazione Nati per Vivere Odv e al finanziamento raccolto dall’Associazione italiana sommeliers di Brescia - che si trovano ad affrontare un periodo di assistenza prolungata dei proprio figlio per garantirgli una presenza costante in queste prime fasi di vita. «La ragione dell’impegno della Tin di Poliambulanza - aggiunge Giuseppe Paterlini, neonatologo dell’ospedale bresciano - è quella di accogliere in reparto genitori 24 ore su 24 praticamente ogni giorno della settimana, dando loro la possibilità di organizzare i propri tempi per stare il più possibile vicino al piccolo ricoverato».

La situazione

«Nel 2022 abbiamo ricoverato 295 neonati in Tin - spiega Paolo Villani, responsabile dell’Unitù operativa di neonatologia e Terapia intensiva neonatale di Poliambulanza - di cui 22 con peso inferiore a 1.500 grammi. La decenza medi è stata di 12,9 giorni e 19 bambini sono stati ricoverati per più di 40 giorni».

L’Unità operativa ha a disposizione sei posti di Terapia intensiva e di 14 posti di Terapia intermedia per la cura dei neonati pretermine e a termine con patologia respiratoria, neurologica, cardiaca, infettiva. «Siamo consapevoli del ruolo fondamentale dei genitori nell’assistenza ai loro bambini come promotori del benessere dei piccoli e della famiglia».