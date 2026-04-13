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Salute e benessere

Morbo di Crohn, la testimonianza di Riccardo: «Non rimandate le cure»

Daniela Affinita
A Obiettivo Salute il racconto del giovane paziente al microfono di Alessia Tagliabue: dai primi sintomi all’intervento con ileostomia, fino al messaggio ai giovani di non posticipare gli esami
L'intervista a Riccardo - © www.giornaledibrescia.it
L'intervista a Riccardo - © www.giornaledibrescia.it
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Un dolore che non passava, la paura degli esami e poi la diagnosi di morbo di Crohn che cambia tutto. A Obiettivo Salute Riccardo Camerino ha raccontato il suo percorso tra sintomi, ricovero e intervento chirurgico, lanciando un appello a chi vive gli stessi disturbi: affrontare subito gli accertamenti è fondamentale per evitare complicazioni.

Riccardo Camerino - © www.giornaledibrescia.it
Riccardo Camerino - © www.giornaledibrescia.it

I primi sintomi e la paura degli accertamenti

«All’inizio avevo disturbi intestinali e stavo spesso male, ma non pensavo fosse qualcosa di serio – ha raccontato Riccardo – avevo paura degli accertamenti e tendevo a rimandare, perché la colonscopia e la gastroscopia mi spaventavano». Con il passare del tempo i sintomi sono diventati sempre più intensi: dolori addominali, problemi intestinali continui e una stanchezza che rendeva difficile la vita quotidiana. «Stavo troppo male per continuare a ignorare la situazione – ha spiegato – pensavo fosse solo un problema di intolleranze o allergie, avevo anche scoperto un’intolleranza al lattosio e credevo che fosse tutto legato a quello».

Quando le condizioni sono peggiorate è iniziato il percorso di accertamenti e visite mediche. «Ho fatto diversi controlli ed esami per capire cosa stesse succedendo – ha raccontato – alla fine sono stato ricoverato in ospedale perché la situazione era diventata seria e non si riusciva più a gestire solo con le terapie». Durante il ricovero è arrivata la diagnosi di morbo di Crohn, una notizia difficile da accettare.

«Quando mi hanno detto che avevo il morbo di Crohn è stato un colpo – ha spiegato – non pensi mai che possa succedere a te e che la tua vita possa cambiare così».

L’intervento e l’ileostomia

Gli accertamenti hanno evidenziato una situazione molto grave dell’intestino, con una forte infiammazione e una perforazione che ha reso necessario l’intervento chirurgico. «L’intestino era molto infiammato e addirittura forato, quindi non c’erano alternative all’operazione», ha raccontato Riccardo. Dopo l’intervento è stata eseguita una ileostomia, un passaggio che ha richiesto tempo per essere accettato. «Dopo l’operazione la mia vita è cambiata completamente – ha spiegato – mi sono ritrovato con il sacchettino e all’inizio non è stato facile, soprattutto da adolescente, ero abituato a una vita normale e improvvisamente ho dovuto imparare a gestire una nuova quotidianità».

Accettare la malattia e guardare al futuro

L’impatto emotivo è stato forte, ma con il tempo è arrivata anche la consapevolezza. «All’inizio ero un po’ rognoso, facevo fatica ad accettare tutto questo – ha raccontato – poi capisci che l’importante è vivere e stare meglio, tutto sommato si vive e si sopravvive, e si impara ad andare avanti». Oggi Riccardo guarda al futuro con maggiore serenità e con la prospettiva di un nuovo intervento per rimuovere la stomia. «A breve dovrò togliere la stomia e questo mi dà speranza – ha spiegato – è un percorso lungo, ma piano piano si arriva alla soluzione».

Durante l’intervista Riccardo ha voluto lanciare un messaggio chiaro a chi ha paura degli accertamenti. «La colonscopia non deve fare paura, se avessi fatto prima gli esami, probabilmente non sarei arrivato all’intervento e al sacchettino». Un invito a non procrastinare e ad ascoltare i segnali del proprio corpo.

«Non bisogna aspettare troppo o rimandare gli accertamenti – ha concluso – quando il corpo manda segnali bisogna intervenire subito, perché prima si scopre la malattia e prima si può curare».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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