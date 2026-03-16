Dalla crisi alla rinascita: la storia di Ingrid Cella

Con «Pensavo di cadere invece ho iniziato a volare», Ingrid Cella, da oltre vent’anni attiva nel campo olistico come operatrice e insegnante, racconta un percorso di trasformazione personale che parte da una crisi e approda a una nuova visione della vita.

Il libro si muove su due piani: da una parte il racconto autobiografico dell’autrice, dall’altra la presentazione della EMF Balancing Technique, metodo energetico ideato da Peggy Phoenix Dubro e diffuso in molti Paesi e del quale oggi la stessa Cella insegna e diffonde i principi attraverso seminari e incontri di crescita personale.

Il punto di partenza è un momento di smarrimento, una fase più complicata della vita che diventa un’occasione: l’occasione del cambiamento.

Cella descrive come l’incontro con questa tecnica energetica abbia rappresentato per lei una svolta, aprendo un cammino di ricerca interiore e di consapevolezza.

La narrazione nella quale è facile immedesimarsi – Ingrid si pone le domande esistenziali con le quali ciascuno nella vita prima o poi fa i conti –, alterna episodi personali e spiegazioni dei principi che stanno alla base del lavoro energetico: il funzionamento del cosiddetto «Reticolo di Calibrazione Universale», il concetto di allineamento con la propria essenza e il ruolo dell’intenzione nel generare nuove possibilità nella vita quotidiana.

Il testo ha un taglio divulgativo e si presenta accessibile anche per chi non mastica concetti legati al mondo energetico dell’individuo. Non si propone come trattato tecnico, ma come una sorta di diario di rinascita accompagnato da una guida pratica. L’autrice utilizza un linguaggio semplice e diretto, pensato per avvicinare anche chi si accosta per la prima volta al mondo delle discipline energetiche.

Uno degli aspetti più interessanti del libro è proprio la dimensione testimoniale. Più che dimostrare teorie, Cella condivide l’esperienza di un cambiamento vissuto in prima persona. Ne emerge un messaggio chiaro: anche le fasi più difficili possono trasformarsi in opportunità di crescita e di ridefinizione della propria direzione. Il volume si rivolge soprattutto a chi è interessato ai percorsi di crescita personale e alle pratiche olistiche, ma può risultare stimolante anche per i lettori curiosi di esplorare approcci alternativi al benessere. In fondo, il titolo racchiude il senso dell’intero libro: ciò che sembra una caduta può rivelarsi l’inizio di un volo.

La presentazione

Sabato 21 marzo Ingrid Cella presenta il suo libro in dialogo con Nunzia Vallini, direttrice del Giornale di Brescia alla Residenza Vittoria di via Calatafimi alle 17 in città e a Salò alle 20.30 al Centro Naturaliter in piazza Vittorio Emanuele 28. Info: 339/1826545.