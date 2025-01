La sindrome metabolica a Obiettivo salute

La sindrome metabolica è una condizione clinica in costante aumento, la cui prevalenza aumenta con l’avanzare dell’età, caratterizzata dalla presenza contemporanea di più malattie e/o fattori predisponenti, quali ipertensione arteriosa, dislipidemia, iperglicemia, obesità e familiarità per il diabete.

Sarà questo l’argomento principe della puntata di questa sera a Obiettivo Salute, in diretta alle 20.30 su Teletutto con Daniela Affinita. Ospiti della serata il dottor Fabrizio Bonfante, direttore di struttura complessa di Medicina Generale di Desenzano, il dr. Pietro Carleo, la dr.ssa Irene Zagni, epatologa e la dr.ssa Giulia Anni, dietista.

Criteri diagnostici

La sindrome metabolica viene diagnosticata sulla base della presenza di almeno tre dei seguenti criteri diagnostici: circonferenza vita, glicemia a digiuno, pressione arteriosa, ipertensione, trigliceridi a digiuno, ipertrigliceridemia, colesterolo HDL. Una sindrome che interessa quasi la metà della popolazione adulta sopra i 50 anni, ma la sua incidenza negli ultimi anni è in aumento anche tra gli adolescenti e giovani adulti, in seguito al dilagare dell’obesità.

Le cause sono da ricercare soprattutto in stili di vita non corretti, come la sedentarietà ed un’alimentazione non equilibrata, ma non è da escludere una certa familiarità con un possibile ruolo di fattori genetici ad esempio il diabete. Una sindrome spesso silenziosa, quindi è di fondamentale importanza porre attenzione ai fattori di rischio che possono predisporre l’insorgenza di questa condizione. Quali sono i rischi per il paziente? Quali le cure? Si può fare prevenzione? Per domande scrivere al 366.8322742 oppure chiamare al numero verde 800.293120.