Gemelle siamesi separate: «Stanno bene e si alimentano»

Le due gemelle siamesi separate nei giorni scorsi all’Istituto Gaslini «stanno bene». Ad assicurarlo è il dottor Daniele Alberti, direttore del Dipartimento e Unità operativa complessa di Chirurgia pediatrica degli Asst Spedali Civili di Brescia, che ha fornito il proprio contributo al delicato intervento chirurgico durato dodici ore, e nel quale sono stati coinvolti più di cinquanta professionisti. Le bambine, nate in Burkina Faso nel dicembre 2024, erano giunte in Italia il 20 maggio grazie all’associazione Una Voce per Padre Pio, nell’ambito del Programma Umanitario Sanitario attivato in collaborazione con il Gaslini.

Leggi anche Gemelle siamesi separate al Gaslini, anche il Civile coinvolto

«Entrambe si alimentano, sono estubate e non hanno infezioni – spiega il dottor Alberti –. Erano unite per l’addome e il torace, e avevano fortunatamente due cuoricini separati, così come l’intestino. A essere uniti, invece, erano una parte di sterno in alto e i fegati, che erano completamente fusi al centro. Il momento più emozionante – racconta – è stato quello in cui si sono staccate del tutto».

L’intervista completa è disponibile cliccando il tasto «play» qui in alto.