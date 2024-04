Fibromialgia, se ne parla stasera a Obiettivo salute

La fibromialgia affligge tre milioni di persone in Italia eppure si può definire una fabbrica di malati invisibili: chi ne soffre mantiene un aspetto apparentemente sano ma percepisce un dolore intermittente alle articolazioni, irradiato ai fasci muscolari e talvolta ai tendini. Queste percezioni solitamente hanno un esordio nella fascia d’età tra i 40 e i 60 anni e differiscono dal dolore dell’artrosi o delle malattie del connettivo. La causa è ancora incerta. La diagnosi precoce è fondamentale per fermare il progredire della sintomatologia e contenere, di conseguenza, i costi diretti e indiretti associati alla disabilità. Le donne sono relativamente più colpite, con una prevalenza che va dallo 0,7% al 3,3% nella popolazione generale. La gestione della fibromialgia richiede un approccio multidisciplinare, coinvolgendo medici specialisti in reumatologia, neurologia, fisioterapisti, psicologi e altre tipologie di esperti.

In studio

Se ne parlerà stasera a Obiettivo Salute, in diretta su Teletutto a partire dalle 20.30. In studio con Daniela Affinita il Dr. Roberto Gorla, reumatologo di Reumatologia e immunologia Clinica dell’ASST Spedali Civili di Brescia, la dr.ssa Alice Assanelli , psico-terapeuta cognitivo-comportamentale, Alessandra Sandrini presidente ABAR-ODV (associazione bresciana artrite reumatoide) e Rocco Furfari presidente onorario dell’ABAR-ODV.

La fibromialgia è una malattia reale e invalidante, anche se non mancano i detrattori che la considerano una sofferenza immaginaria, difficile da dimostrare con esami e analisi. Oltre alle limitazioni fisiche le pazienti riferiscono, per questo, anche contraccolpi emotivi, incomprensioni che incidono negativamente nella sensazione di benessere individuale. Tra gli obiettivi di questa puntata quello di sensibilizzare l’opinione pubblica affinché i pazienti affetti da fibromialgia possano ricevere il sostegno e il trattamento di cui hanno bisogno.