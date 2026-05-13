Cefalea, il 16 maggio un incontro per la giornata del mal di testa

« Solo il 56% dei pazienti che soffrono di cefalea arriva ad avere una diagnosi corretta , mentre molti continuano a convivere con il dolore ricorrendo all’automedicazione». A sottolinearlo è il dottor Giorgio Dalla Volta , responsabile dell’Uo di Neurologia dell’Istituto Clinico Città di Brescia, ospite a Teletutto Racconta con la dottoressa Rao, responsabile del Centro Cefalee dell’Asst Spedali Civili e tra i protagonisti dell’incontro organizzato a Brescia in occasione della Giornata nazionale del mal di testa.

L’appuntamento, promosso da Al.Ce. Alleanza Cefalalgici insieme alla Società Italiana per lo Studio delle Cefalee, si terrà sabato 16 maggio dalle 9.30 all’Auditorium Santa Giulia di Brescia , con ingresso libero e gratuito. Una mattinata pensata per avvicinare cittadini e pazienti a una corretta conoscenza della malattia, offrendo la possibilità di confrontarsi direttamente con gli specialisti. Quello delle cefalee è un tema sempre più attuale e diffuso: si stima infatti che interessi circa 15 milioni di italiani , colpendo spesso persone giovani e in piena età lavorativa, con importanti ripercussioni sulla vita personale, familiare e professionale, oltre che sui costi sociali e sanitari.

«Quando la cefalea viene erroneamente considerata solo un semplice mal di testa si rischia di sottovalutare una vera e propria patologia – spiega la dottoressa Renata Rao – il mal di testa non deve essere considerato una condizione di normalità quando diventa ricorrente, invalidante e limita le attività quotidiane. Quando il dolore occupa più giorni nell’arco della settimana o del mese è fondamentale arrivare a un corretto inquadramento diagnostico».

I temi

Nel corso del convegno verranno affrontate numerose tematiche legate al mondo delle cefalee: dalla sensibilizzazione per combattere lo stigma della “malattia invisibile”, al valore della prevenzione nelle scuole per riconoscere precocemente i sintomi nei più giovani. Si parlerà inoltre del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale e dell’importanza di una presa in carico integrata del paziente, ma anche dell’approccio multidisciplinare nella cura dell’emicrania, patologia che spesso coinvolge diversi aspetti della salute e della qualità di vita.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla diagnosi delle cefalee primarie, per aiutare a distinguere le diverse forme di mal di testa e impostare strategie terapeutiche corrette, oltre alle nuove frontiere terapeutiche che oggi stanno cambiando concretamente la qualità di vita di molti pazienti. Accanto al dottor Dalla Volta e alla dottoressa Rao interverranno anche il dottor Marco Bolchini e la dottoressa Elena Cresta, protagonisti della mattinata insieme ad altri esperti del panorama neurologico nazionale.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali del professor Alessandro Padovani e proseguirà con momenti di confronto diretto e question time dedicati ai cittadini, il tutto moderato dalla giornalista Daniela Affinita. L’obiettivo dell’iniziativa è aumentare la consapevolezza su una patologia ancora troppo sottovalutata, favorire diagnosi precoci e aiutare i pazienti a orientarsi nei percorsi di cura dedicati.