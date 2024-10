«Cari genitori», il dolore delle vittime di bullismo

Ogni mercoledì la rubrica «Cari genitori», curata da Giuseppe Pino Maiolo, propone pillole di riflessione educativa, che potranno partire da una notizia di attualità.

Spesso in adolescenza c’è un dolore interno che vive nascosto, in silenzio, senza che nessuno lo intercetti. Lo raccolgono in pochi o a volte nessuno, perché le vittime di bullismo non dicono quello che stanno vivendo.

Invece, Leonardo di Senigallia, 15 anni, l’ultima vittima, ha parlato, pare. Ha detto delle angherie ricevute e delle vessazioni e ha chiesto una mano a qualche adulto almeno per far smettere insulti e umiliazioni. A quanto pare secondo i genitori, nessuno ha fatto nulla, nessuno si è mosso.

Si può e si deve denunciare

L’omertà regna ancora sovrana, in questi casi. E poi pochi sanno che si può e si deve denunciare, che ci sono leggi specifiche per il bullismo (la nuova è la n.70 del 17 maggio 2024). Pochi di quelli che subiscono violenza o la assistono da spettatori, non se la sentono di segnalare le offese, ma forse sono anche pochi gli operatori della scuola che conoscono le norme predisposte.

Non è un’accusa verso qualcuno in particolare. È purtroppo la constatazione del fatto che il fenomeno ancora imperversa e miete vittime a scuola, in particolare quello omofobico che continua a circolare tra i banchi, colpisce e uccide. Altrimenti Leonardo non avrebbe preso la pistola per chiudere la sua breve vita. Una storia che si ripete simile a quella che 12 anni fa è capitata al ragazzo coi pantaloni rosa (T. Manes, Andrea, oltre il pantalone rosa, Grausedizione), anche lui suicida per vessazioni simili.

Educazione alle relazioni

Significa che non abbiamo insegnato a denunciare la violenza verbale o fisica, e non siamo stati capaci di indicare a chi va detto che il male circola in classe, nei cortili o nelle toilette. Ma vuol dire anche che non è per nulla cresciuta la coscienza collettiva. Fa bene Giuseppe Valditara a preoccuparsi della situazione e può aiutare che un ministro affermi la necessità di far fare a scuola laboratori sul bullismo, non solo prediche e spiegazioni. Finalmente.

Perché serve lavorare sull’educazione alle relazioni, aggiornare gli insegnanti sulla comunicazione e aiutarli a coltivare un ascolto attivo, in grado di cogliere il malessere o i conflitti, ma anche essere capaci di gestire e promuovere l’empatia. Servono adulti competenti che sappiano chiedersi come si sta nel corpo dell’adolescente che cresce.

Silenzio, solitudine, isolamento

Perché le vittime di bullismo, offese ripetutamente, tacciono, restano soli e si isolano. Alcuni tentano la salvezza rifiutando la scuola, richiudendosi in casa, altri si illudono di proteggersi da dolore mentale con l’autolesionismo. Ma aumenta la solitudine e l’isolamento.

A me capita di incontrarli allo sportello psicologico sconfitti e privi di fiducia in se stessi e nella vita, incapaci di reggere il dolore mentale e già abituati a trasferire sul corpo quell’acuto disagio. Infieriscono allora, con tagli ai polsi e sulle cosce illusi di poter star bene. La solitaria ritualità del tagliarsi in camera o nella toilette della scuola, può essere pericolosa. Anche se nascondono con braccialetti o felpe lunghe quel loro corpo martoriato, riempiono la mente di pensieri disperati e idee di suicidio.

Aiutarli vuol dire arrivare prima. Ma significa saperli ascoltare se tacciono e insegnare loro come ci si aiuta tra pari.