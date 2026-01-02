Caregiver familiari, in arrivo 650mila euro

«Offrire certezze a chi ogni giorno si prende cura delle persone più fragili per costruire un welfare più solido, umano e vicino ai territori». Questo l’obiettivo dell’atto a prima firma del capogruppo di Fratelli d’Italia, Christian Garavaglia, su proposta del consigliere Diego Invernici, approvato dal Consiglio regionale lombardo.

Il documento porta le risorse destinate ai caregiver familiari per il 2026 da 300mila a 650mila euro, impegnando la Giunta regionale a rafforzare in modo strutturale le politiche di sostegno.

«Con questo atto Fratelli d’Italia interviene in modo concreto, raddoppiando le risorse per i caregiver familiari e impegnando la Giunta a consolidare queste politiche a partire dal 2026 - sottolinea Invernici -. È una scelta politica chiara, nata dall’ascolto dei territori e delle associazioni che rappresentano le famiglie con persone con disabilità».

A novembre, grazie al consigliere regionale, è stata modificata, implementata e rafforzata la legge regionale 23/2022, portando come conseguenza l’incremento dei fondi a favore dei caregiver, per rispondere alle esigenze emerse dalle interlocuzioni con le associazioni di famiglie.

Solo nel 2026 in Lombardia si stimano oltre 31mila beneficiari tra disabilità grave e gravissima, con un ruolo centrale svolto dai caregiver familiari, circa 12mila in tutta la regione.