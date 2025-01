A «Obiettivo Salute» traumi e psicologia

Quanto esperienze, comportamenti, traumi e modelli relazionali, anche trasmessi da una generazione all’altra, influenzano una persona dal punto di vista psicologico ed emotivo facendo emergere impulsività, aggressività o incapacità di gestire lo stress che rendono difficile costruire relazioni sane e sicure? Le ricerche hanno dimostrato che le persone che hanno vissuto traumi manifestano un volume ridotto dell’ippocampo e dell’amigdala. Subito dopo aver vissuto un evento traumatico il nostro organismo e il nostro cervello vanno incontro ad una serie di reazioni di stress che nel 70-80% dei casi tendono a risolversi naturalmente. Ma cosa succede quando questo non avviene? Se ne parlerà questa sera nella prima puntata del 2025 di «Obiettivo Salute», la trasmissione di Teletutto dedicata alla medicina e alla salute, Appuntamento questa sera alle 20.30 su canale 16.

Ospiti

In studio con Daniela Affinita i medici e gli specialisti Angela Ferrandi, coordinatrice dell’Area psicologica ospedaliera di Fondazione Poliambulanza, Silvia Capra, psicologa psicoterapeuta esperta in perinatalità, Luigi Fabemoli, psicologo clinico e operatore clinico di training autogeno e Annalisa Condini, psicologa dell'età evolutiva e psicoterapeuta in formazione.

La cura dei traumi fin da piccoli ha come obiettivo principale quello di interrompere un circolo vizioso, individuando i modelli negativi che si ripetono all’interno della famiglia, creare spazi sicuri in cui le persone possano sviluppare attaccamenti sani e relazioni di fiducia e capacità positive.