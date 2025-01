A Obiettivo salute si parla di tumori urologici

A partire da febbraio 2025, lo screening per il tumore alla prostata in Regione Lombardia è accessibile a tutti gli uomini nati nel 1974. L’accesso agli uomini nati nel 1975 sarà abilitato dal primo giorno del mese del cinquantesimo compleanno. Nel caso in cui non si aderisca immediatamente, si potrà fare anche successivamente, fino al compimento del settantesimo anno di età.

«Questo screening ha l’obiettivo di individuare precocemente eventuali tumori alla prostata, aumentando le possibilità di guarigione e riducendo il rischio di trattamenti invasivi. La prevenzione rappresenta uno dei pilastri più importanti nella gestione della salute, soprattutto quando si parla di tumori urologici». Così il prof. Nazareno Suardi, direttore S.C di Urologia dell’Asst Spedali Civili, ospite questa sera a Obiettivo salute per parlare di tumori urologici, prevenzione e screening. Con lui e Daniela Affinita, in diretta alle 20.30 su Teletutto, i colleghi Mauro Scanzi e Maria Furlan.

Check-up

Le malattie urologiche possono avere un decorso grave se non vengono diagnosticate e trattate in tempo, ma grazie agli screening è possibile identificarle precocemente e migliorare significativamente le probabilità di guarigione.

Attraverso una serie di esami mirati, lo specialista può individuare eventuali anomalie prima che si trasformino in patologie conclamate. La prevenzione è particolarmente cruciale per i tumori alla prostata, che rappresentano una delle neoplasie più diffuse tra gli uomini sopra i 50 anni. Ecco perché ogni uomo dovrebbe considerare regolari check-up urologici come un investimento nella propria salute.