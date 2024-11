A «Obiettivo salute» la medicina rigenerativa ginecologica

Si tace per pudore, imbarazzo o rassegnazione, intanto si soffre una crisi personale e anche di coppia dopo un tumore ovarico o mammario. «Secchezza vaginale e dolore durante i rapporti intimi sono sicuramente i disturbi più frequentemente riferiti dalle donne curate per un tumore – ci racconta il dottor Federico Quaglia responsabile dell’Unità Operativa di Ostetricia e ginecologia di Fondazione Poliambulanza – problemi dovuti soprattutto alle terapie ormonali utilizzate per combattere la malattia».

La diagnosi

«Una diagnosi di tumore "interrompe" la vita delle persone in molti modi, inclusa l’intimità – così Manuela Lomini, ginecologa di Fondazione Poliambulanza –. Dobbiamo parlare di medicina rigenerativa, grazie all’utilizzo dei laser di CO2, le donne con esiti cicatriziali, con problemi nello svolgere semplici attività oltre alla percezione di un organo mutilato, possono tornare ad una vita del tutto normale».

In trasmissione

Lomini sarà presente con Federico Quaglia, responsabile dell’Ostetricia e ginecologia di Poliambulanza a «Obiettivo salute».

Con Daniela Affinita in diretta alle 20.30 su Teletutto, canale 16 del digitale terrestre, in studio anche Alessandra Huscher (Radioterapia) e Tiziana Prochilo, oncologa. Domande al numero verde 800293120 oppure al numero 3668322742.