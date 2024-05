A Obiettivo salute si parla di tumore al seno

«Negli ultimi anni sono stati compiuti passi in avanti significativi nella gestione del cancro al seno. I progressi includono migliori tecniche di imaging per rilevare più accuratamente ulteriori tumori e per definire l’estensione della malattia, più efficaci terapie sistemiche e radioterapia, e miglioramenti nella chirurgia e nella patologia» si legge in un articolo recente sul Journal of Clinical Oncology.

Stasera a Obiettivo Salute (in onda dalle 20.30 su Teletutto) ospiti di Daniela Affinita per parlare di tumore al seno alcuni membri della Breast Unit di Fondazione Poliambulanza: la responsabile la dott.ssa Alessandra Huscher, radio-oncologo, il dott. Stefano Mutti, responsabile Unità Chirurgia senologica ed endocrinologica, il dott. Paolo Stringhini, responsabile Unità chirurgia plastica ricostruttiva, la dott.ssa Federica Andreis, psico-oncologa, la dott.ssa Tiziana Prochilo e la dott.ssa Serena Astore, oncologhe.