A Obiettivo Salute si parla di proctologia

Tema principale di questa sera a Obiettivo Salute sarà la proctologia, l’attenzione sarà rivolta alle patologie quali emorroidi, ragadi, coliti, fistole, diverticoliti, sinus pinolidalis, prolasso rettale. Le patologie trattate sono numerose e possono essere particolarmente differenti tra loro.

Tra le patologie più diffuse sicuramente le emorroidi, problema di grande impatto sociale «anche se è necessario differenziare tra emorroidi, infiammazione e vera e propria malattia emorroidea», ha precisato il dott. Maurizio Ronconi , direttore di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Gardone Val Trompia, ospite di Daniela Affinita questa sera alle 20.30 su Teletutto. In studio anche i colleghi: la dottoressa Silvia Casiraghi, responsabile dell’ambulatorio proctologico e il dott. Gianluca Baronio, chirurgo proctologo. Ospiti di Obiettivo salute anche alcuni chirurghi di Chirurgia dell’Ospedale di Montichiari: il direttore, il dott. Nereo Vettoretto, la dott.ssa Ilenia Garosio e il dott. Emanuele Botteri.

Grande attenzione verrà data all’importanza di non sottovalutare i sintomi nelle varie patologie, che possono essere rivelatori di patologie più serie come polipi e malattie infiammatorie croniche intestinali. Spazio alla parte diagnostico-terapeutica con tutte le possibili opzioni curative oggi disponibili e infine prevenzione. Come sempre, durante la trasmissione, è possibile interagire con gli specialisti tramite il numero whatsapp 3668322742 oppure chiamare il numero verde 800293120.