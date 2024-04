A Obiettivo salute si parla di prevenzione al femminile

Torna questa sera alle 20.30 su Teletutto «Obiettivo salute», la trasmissione condotta da Daniela Affinita. Il tema di questa sera è «Prevenzione al femminile, dall’adolescenza fino all’età adulta». Ospiti in studio gli esperti del Poliambulatorio Oberdan: ci saranno Laura Decca, specialista in ginecologia e ostetricia, Chiara D’Adda, specialista in medicina nutrizionale, Paola Nasta, specialista in malattie infettive, Federico Maffezzoni e Serena Miglio, psicologi clinici.