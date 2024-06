A Obiettivo Salute si parla di emicrania cronica e iperidrosi

Cosa hanno in comune l’emicrania cronica e l’iperidrosi ascellare, palmare e plantare? «La possibilità di trattamento con tossina botulinica di tipo A, farmaco somministrato per via sottocutanea o intramuscolare con iniezioni mininvasive».

Così il dott. Giorgio Dalla Volta, responsabile della U.O. di Neurologia dell’Istituto Clinico Città di Brescia e il dott. Matteo Cortinovis, medico neurologo, in diretta oggi su Teletutto alle 20.30 a «Obiettivo Salute», con Daniela Affinita.

«L’emicrania può cronicizzare, se compare per almeno 15 giorni al mese – spiega Cortinovis –; si stima che circa l’1-2% della popolazione mondiale soffra di emicrania cronica, patologia che causa notevole sofferenza, riduzione della qualità di vita personale e di rendimento professionale». La somministrazione della tossina botulinica è efficace nel dimezzare i giorni di cefalea mensili nel 50% circa dei pazienti trattati per tre mesi. «L’iperidrosi – spiega il dott. Dalla Volta – riguarda circa il 5% della popolazione mondiale». In questo caso, l’efficacia del trattamento è estremamente alta.

In studio interverrà anche il dott. Francesco Ferretti, consigliere di Federfarma Brescia.