A «Obiettivo salute» si parla di dolore cronico

Ci sono dolori che da semplici «segnali» diventano persistenti andando a ledere la qualità della vita. Si parlerà di questo, stasera alle 20.30 su Teletutto, durante la trasmissione «Obiettivo salute»: ospiti di Daniela Affinita saranno i medici Davide Coppini e Fabio Setti, Mario Palazzo e Marco Abastanotti.

Cosa è il dolore cronico

Il dolore cronico è oggi una patologia a cui si riserva poca attenzione in ambito sanitario e sociale, benché ne soffrano circa 13 milioni di italiani e 150 milioni di cittadini europei. È fondamentale che il sintomo del dolore venga approcciato correttamente sia dal punto di vista della diagnosi che della terapia, in quanto premessa fondamentale per contenerne la cronicizzazione. Come si può riconoscere il dolore? È possibile imparare a conviverci? Chi prova dolore a volte non riesce a identificarne la causa, con una serie di conseguenze nella quotidianità. Senza dimenticare che l’invecchiamento del corpo può portare una serie di dolori che vanno a impattare sulla qualità della vita.

«La definizione di dolore cronico è un dolore persistente, continuo o ricorrente, che dura da più di 3 mesi – ricordano i medici – diversamente dal dolore acuto, che è provocato da una specifica malattia o lesione, il dolore cronico diventa esso stesso malattia se non viene correttamente gestito». La terapia prevede un approccio multidimensionale e deve essere guidata dagli specialisti, evitando il «self-management» che spesso porta a ritardi nella corretta diagnosi ed inficia sui risultati terapeutici. È importante che i pazienti si affidino alle cure dei terapisti del dolore.