A Obiettivo salute l’ipertrofia prostatica

Oltre sei milioni di italiani di età superiore ai cinquant’anni sono colpiti da ipertrofia prostatica benigna: il 50% degli uomini di età compresa tra 51 e 60 anni, il 70% dei 61-70enni, per arrivare al picco del 90% negli ottantenni.

Necessità di alzarsi più volte durante la notte per urinare, urgenza di vuotare la vescica in modo frequente anche durante il giorno e getto di urina che diventa sempre più debole con una sensazione di mancato svuotamento sono i sintomi più frequenti. Segni che, però, più del 50% degli uomini ignora, declassandoli a semplici fastidi legati all’età, evitando di andare dal medico per curarsi e, spesso, ricorrendo al «fai da te». Rimedi che possono determinare diagnosi tardive. Ma la malattia non deve essere banalizzata: se ne parlerà stasera a Obiettivo Salute, la trasmissione in diretta alle 20.30 su Teletutto.

In studio, insieme alla conduttrice Daniela Affinita, ci sarà il dottor Angelo Peroni, responsabile dell’Unità Operativa di Urologia di Fondazione Poliambulanza con parte della sua equipe: il dottor Gerolamo Tonini e il dottor Giacomo Galvagni.