A Obiettivo salute l’infertilità di coppia

«L’Istituto clinico Città di Brescia è da sempre in prima linea per la diagnosi e la terapia dell’infertilità di coppia, ossia la difficoltà a portare a termine una gravidanza in età riproduttiva».

Così il dottor Carlo Gastaldi, responsabile dell'Unità Operativa di ostetricia e ginecologia. Sarà l’infertilità di coppia il tema centrale dell’ultima puntata del 2024 di Obiettivo salute, in diretta questa sera alle 20.30 su Teletutto, canale 16 del digitale terrestre. In studio con Daniela Affinita e il dottor Gastaldi, la dottoressa Silvia Bonetti, ginecologa, e il dottor Nicola Arrighi, urologo.

Consulenza

«La consulenza di uno specialista è utile anche in fase pre-concezionale – continua Gastaldi – alcuni semplici esami di base, infatti, sono spesso in grado di svelare in anticipo un eventuale problema riproduttivo e quindi risparmiare alla coppia inutili situazioni stressanti». Quando una coppia si rivolge al medico specialista per una consulenza su un problema di infertilità, inizia una fase diagnostica che deve coinvolgere simultaneamente entrambi; a volte, infatti, i problemi riguardano lei, a volte lui, ma in un buon 40% dei casi i problemi sono di entrambi. La diagnosi corretta è fondamentale per la scelta del programma terapeutico ideale.

«Qualora le terapie mediche o chirurgiche non riescano a risolvere il problema, è possibile ricorrere al programma di procreazione medicalmente assistita, la Pma di 1°, 2° e 3° livello per cui vengono eseguite le tecniche di inseminazione intrauterina.