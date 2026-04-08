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Salute e benessere

A Obiettivo Salute il colon: prevenzione, screening e nuove terapie

L’obiettivo della puntata in onda questa sera alle 20.30 su Teletutto è informare, sensibilizzare e promuovere la diagnosi precoce, fondamentale per migliorare le cure e ridurre la mortalità
Il team di gastroenterologia della Poliambulanza © www.giornaledibrescia.it
Il team di gastroenterologia della Poliambulanza © www.giornaledibrescia.it
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Prevenzione, diagnosi precoce e nuove cure per le patologie del colon saranno al centro della diretta di Obiettivo Salute, in onda questa sera alle 20.30 su Teletutto, con la conduzione di Daniela Affinita. Dalla prevenzione del tumore del colon-retto ai disturbi funzionali, fino alle malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD), l’obiettivo della puntata sarà informare, sensibilizzare e promuovere la diagnosi precoce, fondamentale per migliorare le cure e ridurre la mortalità.

In studio i gastroenterologi della Fondazione Poliambulanza

In studio interverranno in diretta i medici della Fondazione Poliambulanza: Paola Cesaro, direttore dell’Unità Operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, Viviana Gerardi, Enrico Tettoni e Alessandro Quadarella, gastroenterologi dell’Ambulatorio Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali.

Screening del tumore del colon-retto e sicurezza della colonscopia

Ampio spazio sarà dedicato allo screening del tumore del colon-retto. Verrà sottolineata l’importanza della diagnosi precoce, che consente una significativa riduzione della mortalità, e la sicurezza della colonscopia, esame oggi sempre più efficace e ben tollerato grazie alla sedazione e alle moderne tecnologie.

Colonscopia: risposte ai dubbi più frequenti

La trasmissione approfondirà anche cos’è realmente la colonscopia, chiarendo dubbi e timori frequenti tra i pazienti: serve solo in presenza di sintomi? È dolorosa? Quanto dura? Come avviene la preparazione intestinale? Quali sono i rischi?
L’obiettivo è rassicurare e informare correttamente i cittadini sull’utilità di questo esame fondamentale.

Focus sulle malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD)

Un focus importante sarà dedicato alle malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD), come il morbo di Crohn e la rettocolite ulcerosa: patologie che colpiscono spesso persone giovani e che richiedono diagnosi precoce, terapie personalizzate e una stretta collaborazione tra medici e pazienti.
Si parlerà di sintomi, età di insorgenza, differenze tra le due malattie e delle nuove terapie che oggi permettono una migliore qualità di vita.

Servizi dall’ospedale e testimonianze dei pazienti

La puntata sarà arricchita da servizi realizzati all’interno dell’ospedale, con riprese endoscopiche, interviste ai medici e testimonianze dirette di Alessia Tagliabue e Matteo Berta, per raccontare in modo concreto il percorso di cura e l’importanza della prevenzione.

Come partecipare alla diretta

È possibile partecipare alla trasmissione in diretta:

  • WhatsApp: 366 8322742
  • Numero verde: 800 29 31 20

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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