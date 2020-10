«Tutto d'un fiato», in un libro la storia di «Easy Covid-19»

Sarà presentato nel pomeriggio di venerdì 23 ottobre alle 17 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia il volume «Tutto d'un fiato» che ripercorre la storia della ideazione, creazione e diffusione della valvola stampata in 3D in grado nei giorni terribili del Covid-19 di tramutare una maschera da sub di Decathlon in una utilizzabile per orogare ossigeno ai pazienti affetti da coronavirus attraverso i respiratori polmonari, poi ribattezzata «Easy Covid-19».



L'iniziativa, che rientra nel ciclo «Il filo delle idee» vedrà il direttore del Giornale di Brescia, Nunzia Vallini, incontrare Cristian Fracassi, l'ingegnere edile e architetto bresciano che ha realizzato la valvola denominata «Charlotte», e Federico Vincenzi, avvocato e autore del libro. Fracassi, tra l'altro, proprio ieri è stato ricevuto al Quirinale per la cerimonia di investitura a Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica, onorificenza che gli è stata conferita dallo stesso Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

L'intero incontro sarà proposto in diretta streaming.

È una storia di speranza, genialità e coraggio in piena emergenza Covid quella dell'ingegner Cristian Fracassi e del suo team, capaci di trovare in tempi record una ormai leggendaria soluzione per restituire ossigeno ai pazienti della terapia intensiva. Dalla valvola «Charlotte» riprodotta con stampanti 3D alla maschera di Decathlon attaccata alle macchine per respirare, i ragazzi di Isinnova hanno sprigionato coraggio, intelligenza, tenacia e, soprattutto, generosità.

Scritto come un romanzo, raccogliendo la testimonianza diretta dei protagonisti, il volume è un racconto emozionante, in presa diretta, che si sofferma su sentimenti, paure, decisioni. Un libro da leggere «tutto d'un fiato».





