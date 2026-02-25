Referendum giustizia: in streaming il confronto tra «sì» e «no»

Il referendum sulla Giustizia in programma il prossimo 22 e 23 marzo – promosso in un clima di forte polarizzazione – impone lo sforzo di comprendere le implicazioni tecniche delle scelte proposte, distinguendo tra principi costituzionali, assetti ordinamentali e conseguenze pratiche. Una situazione ancora più complessa di quella che comunque sempre si presenta quando si parla di giustizia, in cui il rischio è quello di trasformare un tema complesso in un campo di battaglia ideologico.

Con queste consapevolezze, il Giornale di Brescia in collaborazione con l’associazione Koinè promuove un incontro-confronto in Sala Libretti (nelle sede del quotidiano in via Solferino 22 a Brescia), per oggi, mercoledi 25 febbraio a partire dalle 18.

Interverranno Stefano Scati, presidente del Tribunale di Brescia e l’avvocato Andrea Cavaliere, componente della Giunta nazionale delle Camere Penali. L’introduzione del dibattito è affidata a Cosimo Bettoni del Koinè Journal mentre a moderare l’incontro sarà Nunzia Vallini, direttrice Giornale di Brescia.

L’incontro è pubblico e può essere seguito solo in streaming sul sito del GdB, collegandosi a questo link. I posti disponibili in presenza infatti sono stati rapidamente esauriti nei giorni scorsi.