La presentazione del volume «Don Enzo Giammancheri» al GdB

La presentazione del volume «Don Enzo Giammancheri (1927-2005): sacerdote, educatore, intellettuale, promotore di cultura» , sarà al centro dell’incontro in programma lunedì 25 maggio 2026 alle 16 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città), promosso dalla Fondazione Giuseppe Tovini e l’Università Cattolica del Sacro Cuore , con il patrocinio della Diocesi di Brescia – Vicariato per la cultura, dell’ Opera per l’ Educazione Cristiana , dell’Istituto Paolo VI e de La Scuola spa e del CE.DOC .

L'evento è su invito, ma è possibile seguire l’incontro in diretta streaming sul nostro sito.

Il volume

La pubblicazione raccoglie i materiali del seminario pubblico promosso nel novembre 2025 insieme all’Università Cattolica del Sacro Cuore, dedicato alla figura del discepolo del professor Vittorino Chizzolini.

Il volume approfondisce il contributo educativo, culturale e formativo di Don Giammancheri, ripercorrendone il percorso umano e intellettuale attraverso riflessioni, testimonianze e interventi raccolti nel corso del seminario.

Chi interviene

Intervengono: Pierpaolo Camadini, presidente della Editoriale Bresciana; Pietro Ghetti, presidente della Commissione Cultura del Comune di Brescia; Angelo Gelmini, vicario generale della Diocesi di Brescia; Michele Bonetti, presidente della Fondazione Tovini; Evelina Scaglia, dell’Università degli Studi di Bergamo; Emanuele Balduzzi, dello IUSVE-Istituto Universitario Salesiano Venezia;

I lavori saranno coordinati dal professor Pierluigi Malavasi, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Come partecipare

L’evento è su invito, ma è possibile seguire la presentazione in diretta streaming. La registrazione sarà poi disponibile on demand sul sito del GdB. Per ulteriori informazioni scrivere a salalibretti@giornaledibrescia.it o contattare lo 030.3790212.