La presentazione del volume «Don Enzo Giammancheri» al GdB

La presentazione del volume «Don Enzo Giammancheri (1927-2005): sacerdote, educatore, intellettuale, promotore di cultura», sarà al centro dell’incontro in programma lunedì 25 maggio 2026 alle 16 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città), promosso dalla Fondazione Giuseppe Tovini e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, con il patrocinio della Diocesi di Brescia – Vicariato per la cultura, dell’Opera per l’Educazione Cristiana, dell’Istituto Paolo VI e de La Scuola spa e del CE.DOC.
L'evento è su invito, ma è possibile seguire l’incontro in diretta streaming sul nostro sito.
Il volume
La pubblicazione raccoglie i materiali del seminario pubblico promosso nel novembre 2025 insieme all’Università Cattolica del Sacro Cuore, dedicato alla figura del discepolo del professor Vittorino Chizzolini.
Il volume approfondisce il contributo educativo, culturale e formativo di Don Giammancheri, ripercorrendone il percorso umano e intellettuale attraverso riflessioni, testimonianze e interventi raccolti nel corso del seminario.
Chi interviene
Intervengono: Pierpaolo Camadini, presidente della Editoriale Bresciana; Pietro Ghetti, presidente della Commissione Cultura del Comune di Brescia; Angelo Gelmini, vicario generale della Diocesi di Brescia; Michele Bonetti, presidente della Fondazione Tovini; Evelina Scaglia, dell’Università degli Studi di Bergamo; Emanuele Balduzzi, dello IUSVE-Istituto Universitario Salesiano Venezia;
I lavori saranno coordinati dal professor Pierluigi Malavasi, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Come partecipare
L’evento è su invito, ma è possibile seguire la presentazione in diretta streaming. La registrazione sarà poi disponibile on demand sul sito del GdB. Per ulteriori informazioni scrivere a salalibretti@giornaledibrescia.it o contattare lo 030.3790212.