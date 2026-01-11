Rapporto Italiani nel Mondo 2025, la presentazione del dossier al GdB

Le migrazioni degli italiani all’estero continuano a cambiare volto, intrecciando scelte personali, opportunità professionali e nuovi equilibri sociali. Un fenomeno che racconta molto dell’Italia di oggi e delle sue trasformazioni. L’occasione per conoscere l’analisi e ascoltare le testimonianze di due giovani arriva con la presentazione del RIM – Rapporto Italiani nel Mondo 2025, il dossier annuale della Fondazione Migrantes, in programma giovedì 15 gennaio alle 18 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città).

Per partecipare è necessario compilare il modulo online (posti in sala limitati).

Il rapporto

Il Rapporto Italiani nel Mondo (RIM) è uno strumento di analisi che ogni anno restituisce una fotografia aggiornata della mobilità italiana. Attraverso dati e approfondimenti, consente infatti di leggere un processo in costante trasformazione, che incide in modo significativo sul piano sociale, culturale ed economico.

All’analisi statistica si affiancano le testimonianze reali di chi ha scelto – o si è trovato – a vivere all’estero, offrendo uno sguardo concreto sulle motivazioni, le difficoltà e le opportunità legate alla mobilità contemporanea.

La presentazione

L’incontro è moderato da Gabriele Bazzoli, presidente della Fondazione San Francesco di Sales.

Per la Fondazione Migrantes presenta il Rapporto Delfina Licata, redattrice del volume.

Sono previste anche le testimonianze di Rachele Momi e Leonardo Rossi, due giovani che vivono e hanno vissuto l’esperienza dell’emigrazione all’estero, offrendo un racconto diretto delle sfide e delle opportunità legate alla mobilità internazionale.

L’appuntamento è aperto al pubblico, per partecipare è necessario prenotarsi compilando il modulo online (posti in sala limitati). L’incontro può essere seguito anche in diretta streaming sul sito del GdB.