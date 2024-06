«Non siamo più stati gli stessi», la presentazione del docu-film in Sala Libretti al GdB

Per il 50esimo anniversario della Strage di Piazza Loggia gli studenti e le studentesse del Laboratorio di Giornalismo della Facoltà di Lingue dell’Università Cattolica hanno realizzato un docu-film dal titolo «Non siamo più stati gli stessi», in collaborazione con il Giornale di Brescia e Teletutto. Il loro lavoro sarà presentato martedì 18 giugno alle 14.30 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22). Per partecipare è necessario prenotarsi sul portale di Sala Libretti (posti limitati).

I ricordi di chi ha vissuto quei tragici giorni, e il passaggio del testimone della memoria su quella pagina di storia che ha cambiato la nostra città tra i testimoni e i giovani che si impegnano in questa missione: è questo l’obiettivo del lavoro svolto. L’appuntamento al GdB sarà l’occasione per presentare il lavoro di ricerca svolto, tra studio delle fonti, preparazione e realizzazione delle interviste, e per partecipare alla prima visione del docu-film.

L’appuntamento

Saluti: Nunzia Vallini, direttore di Giornale di Brescia e Teletutto.

Seguono le testimonianze di chi ha vissuto quel giorno. Intervengono: Marina Villa, docente del Laboratorio di Giornalismo; Paolo Carelli, docente di Teoria e tecnica di media, Università Cattolica; Giovanni Gobber, preside della Facoltà di Scienze linguistiche dell’Università Cattolica di Brescia; studentesse del Laboratorio.

Modera: Fabio Gafforini, giornalista di Teletutto.

L’incontro è aperto al pubblico. Per partecipare è necessario prenotarsi sul portale di Sala Libretti oppure scrivendo via mail a salalibretti@giornaledibrescia.it o chiamato il numero 030.3790212 (posti in sala limitati). È possibile seguire la presentazione anche in diretta streaming e on demand sul nostro sito.