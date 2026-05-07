Missione Benessere, al GdB i risultati del progetto dedicato ai più giovani

Educare le nuove generazioni a stili di vita sani è oggi una priorità educativa e sociale. Alimentazione, movimento e sostenibilità sono temi sempre più connessi, così come il ruolo di scuola, famiglia e sport nella costruzione di abitudini sane e durature.

Mercoledì 13 maggio 2026 alle 17.30, nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città), saranno presentati attività e risultati di «Missione Benessere» , il progetto promosso da Italmark per diffondere la cultura del benessere tra i più giovani.

Per partecipare è necessario prenotarsi sul portale di Sala Libretti (posti limitati).

Il progetto

«Missione Benessere» nasce con l’obiettivo di mettere in rete scuola, famiglia e sport in un percorso educativo condiviso, per promuovere la consapevolezza dell’importanza di uno stile di vita sano. Nel corso dell’attività sono stati coinvolti 400 bambini delle scuole primarie e 2.600 atleti under 12, attraverso iniziative dedicate all’educazione alimentare, al movimento e alla sostenibilità.

Chi interviene

Intervengono: La giornalista Daniela Affinita dialoga con Mauro Odolini, manager della sostenibilità del gruppo Italmark; Elena Dogliotti, biologa nutrizionista e supervisore scientifico per Fondazione Umberto Veronesi ETS; Cristina Pezzi, pedagogista e presidente dell’ASD Insieme verso la meta.

Come partecipare

L’incontro è aperto al pubblico, previa prenotazione sul portale di Sala Libretti (posti in sala limitati). L’evento sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito del GdB. Per ulteriori informazioni scrivere a salalibretti@giornaledibrescia.it o contattare lo 030.3790212.