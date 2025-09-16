Minori e giustizia: l’incontro «Messa alla prova in Università» al GdB

Un progetto pilota, innovativo, capace di costruire ponti tra formazione e responsabilità. Martedì 16 settembre alle 17, nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città), si terrà l’incontro «Messa alla prova in Università», dedicato a un’esperienza unica in Italia che unisce università, giustizia minorile e territorio.

Il progetto è stato ideato dal Servizio di psicologia clinica e forense e dal Dipartimento di Psicologia dell’Università Cattolica di Brescia, in collaborazione con la Direzione generale per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia.

Protagonisti sono gli studenti della Scuola di specializzazione in psicologia clinica, chiamati a seguire da vicino i percorsi di messa alla prova previsti per i minori coinvolti in procedimenti giudiziari. Si tratta di un’alternativa al processo penale che offre ai ragazzi la possibilità di intraprendere un cammino educativo e riparativo, svolgendo attività formative, sociali o di volontariato per dimostrare la volontà di cambiare.

A un anno dall’avvio, l’incontro sarà l’occasione per un primo bilancio e per riflettere sul valore formativo, umano e sociale di questa esperienza.

Gli interventi

Interverranno: Giancarlo Tamanza, Università Cattolica; Giuliana Tondina, procuratore capo dei minori a Brescia; Ilaria Marchetti, Istituto di Mediazione familiare e sociale.

Modera l’incontro Nunzia Vallini, direttrice del Giornale di Brescia.

Come seguire l’incontro

È possibile seguire l’appuntamento in presenza. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria sul portale di Sala Libretti (posti in sala limitati). L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sul sito del GdB e successivamente disponibile on demand.

Per ulteriori informazioni scrivere via mail a salalibretti@giornaledibrescia.it o allo 030.3790212.