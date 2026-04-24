Nel giorno del suo compleanno, «Il GdB incontra i suoi lettori»

Un anniversario speciale per il Giornale di Brescia: 81 anni di vita e una lunga tradizione di lettori, che da sempre interagiscono con il quotidiano attraverso le loro opinioni, critiche e riflessioni.

Lunedì 27 aprile 2026 alle 18, nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città), il quotidiano inaugura un nuovo incontro con i suoi lettori, un appuntamento che riprende la tradizione delle «lettere al Direttore» e celebra, ancora una volta, il rapporto di ascolto e dialogo tra il quotidiano e la sua comunità.

L'evento è su invito, ma è possibile seguire l’incontro in diretta streaming sul nostro sito.

Il tema

Il dialogo con i lettori rappresenta un pilastro del Giornale di Brescia, e questo evento non è solo un momento di riflessione sul lavoro quotidiano di un giornale, ma anche una prospettiva sul futuro. Si discuterà insieme su come la pagina delle lettere abbia contribuito a raccontare la quotidianità e sull'importanza di dare voce ai lettori in un mondo che cambia.

Un’occasione per anche per presentare le nuove iniziative del GdB, sempre più orientato verso il digitale, con un mix di tradizione e innovazione che vuole segnare le tappe future del nostro quotidiano.

Chi interviene

Interverranno i lettori-autori delle «lettere al Direttore», che avranno l’opportunità di condividere la propria esperienza e la propria visione.

L’evento sarà moderato da Nunzia Vallini, direttrice del Giornale di Brescia.

Come partecipare

L'evento è su invito, ma sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming. La registrazione sarà poi disponibile on demand sul sito del GdB. Per ulteriori informazioni scrivere a salalibretti@giornaledibrescia.it o contattare lo 030.3790212.