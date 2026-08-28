Furti e usura: gli artigiani incontrano il questore Paolo Sartori al GdB

Quanto incidono furti e usura sulle imprese artigiane bresciane? È questo il tema della nuova indagine del Centro Studi di documentazione e ricerca Lino Angelo Poisa dell’Associazione Artigiani di Brescia, che ha coinvolto 1.500 imprese della provincia.
Lunedì 7 settembre 2026 alle 17.30, nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città), saranno presentati e commentati i risultati della ricerca, insieme al questore di Brescia Paolo Sartori.
Per partecipare è necessario prenotarsi sul portale di Sala Libretti (posti limitati).
Tema
L’indagine prende in esame furti e usura, ma anche prevenzione, danni e ristori. I dati sono stati raccolti attraverso le autodichiarazioni degli intervistati e riguardano il quinquennio 2021-2025. La ricerca è stata realizzata con metodo scientifico-statistico, coinvolgendo un campione rappresentativo per tipologia di attività e territorio, considerando le 14 Circoscrizioni in cui l’Associazione Artigiani ha suddiviso la provincia.
I risultati saranno affiancati ai dati relativi alle denunce presentate alle forze dell’ordine dall’intero mondo artigiano bresciano negli ultimi dieci anni, per offrire un quadro dei due fenomeni e delle loro conseguenze sul tessuto economico provinciale.
Chi interviene
Intervengono. Elena Calvetti, presidente dell’Associazione Artigiani di Brescia, per i saluti introduttivi; Paolo Sartori, questore di Brescia; Enrico Mattinzoli, presidente del Centro Studi Lino Poisa.
Modera: Nunzia Vallini, direttrice editoriale del Giornale di Brescia.
Come partecipare
L’incontro è aperto al pubblico, previa prenotazione sul portale di Sala Libretti (posti in sala limitati). L’evento sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito del GdB. Per ulteriori informazioni scrivere a salalibretti@giornaledibrescia.it o contattare lo 030.3790212.