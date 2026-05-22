«Fotografi nella Strage – Brescia 28 maggio 1974» la presentazione al GdB

Alla vigilia del 52º anniversario della strage di piazza Loggia, mercoledì 27 maggio 2026 alle 17.30, nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città), sarà presentato il libro «Fotografi nella Strage – Brescia 28 maggio 1974».
Il volume raccoglie gli scatti realizzati nell’immediato dell’esplosione, immortalando gli attimi drammatici della strage e conservando la memoria visiva di uno dei momenti più tragici della storia cittadina. Le fotografie, stampate in tiratura limitata dalla Fondazione Negri, includono anche gli scatti custoditi nell’Archivio Eden del Giornale di Brescia e sono state depositate all’Archivio di Stato di Brescia, a testimonianza della memoria collettiva.
Per partecipare è necessario prenotarsi sul portale di Sala Libretti (posti limitati).
Tema
Il libro rappresenta un progetto di memoria visiva sulla strage fascista di piazza Loggia, documentando non solo gli attimi dell’esplosione ma anche le esperienze e i coraggi dei fotografi che scelsero di immortalare quegli istanti. L’iniziativa mette in luce l’importanza della testimonianza fotografica come strumento di memoria storica e collettiva.
Chi interviene
Intervengono: Nunzia Vallini, direttrice del Giornale di Brescia; Mauro Negri, presidente della Fondazione Negri; Carla Cinelli, ideatrice e co-curatrice del progetto, figlia del fotoreporter Silvano Cinelli; Gli autori delle fotografie raccolte nel libro, i «fotografi nella strage»
Modera: Gianluca Gallinari, caporedattore del Giornale di Brescia.
Come partecipare
L’incontro è aperto al pubblico, previa prenotazione sul portale di Sala Libretti (posti in sala limitati). L’evento sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito del GdB. Per ulteriori informazioni scrivere a salalibretti@giornaledibrescia.it o contattare lo 030.3790212.