«Fotografi nella Strage – Brescia 28 maggio 1974» la presentazione al GdB

Alla vigilia del 52º anniversario della strage di piazza Loggia , mercoledì 27 maggio 2026 alle 17.30 , nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città), sarà presentato il libro «Fotografi nella Strage – Brescia 28 maggio 1974» .

Il volume raccoglie gli scatti realizzati nell’immediato dell’esplosione, immortalando gli attimi drammatici della strage e conservando la memoria visiva di uno dei momenti più tragici della storia cittadina. Le fotografie, stampate in tiratura limitata dalla Fondazione Negri, includono anche gli scatti custoditi nell’Archivio Eden del Giornale di Brescia e sono state depositate all’Archivio di Stato di Brescia, a testimonianza della memoria collettiva.