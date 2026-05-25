«FLOW – Reti di Opportunità», il progetto provinciale per i giovani al GdB

«FLOW – Reti di Opportunità» è la nuova alleanza provinciale promossa dalla cooperazione sociale per contrastare il fenomeno dei NEET e offrire nuove prospettive ai giovani del territorio.

Martedì 26 maggio 2026 alle 18 , nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22 in città), saranno illustrate le attività e gli obiettivi del progetto , che punta a costruire percorsi concreti di formazione, lavoro, relazioni e inclusione dedicati ai ragazzi tra i 16 e i 29 anni oggi fuori dai circuiti scolastici e occupazionali.

Per partecipare è necessario prenotarsi sul portale di Sala Libretti (posti limitati).

Tema

Il progetto coinvolge più di 250 realtà tra cooperative, istituzioni, imprese e terzo settore, con il sostegno di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, superando frammentazioni e micro-interventi per dare una risposta strutturale a una delle sfide sociali più urgenti. FLOW rappresenta un’opportunità per il territorio di promuovere il futuro dei giovani e, insieme, quello della comunità.

Chi interviene

Intervengono: Michele Pasinetti, segretario generale e vicepresidente di Confcooperative Brescia; Simona Tironi, assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro

Modera: Nunzia Vallini, direttrice del Giornale di Brescia.

Come partecipare

L’incontro è aperto al pubblico, previa prenotazione sul portale di Sala Libretti (posti in sala limitati). L’evento sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito del Giornale di Brescia. Per ulteriori informazioni scrivere a salalibretti@giornaledibrescia.it o contattare lo 030.3790212.