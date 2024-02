«Femminismo in Italia: le sfide, le risposte, le prospettive»: l’incontro al GdB

Perché il femminismo è ancora necessario in Italia? Quali le risposte che le diverse organizzazioni femministe, presenti in Italia, sono oggi in grado di dare nei confronti delle sfide di genere? Sono i temi di cui si parlerà venerdì 8 marzo (festa della donna) alle 17 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22) durante l'incontro «Femminismo in Italia: le sfide, le risposte, le prospettive».

L'evento è organizzato da Prime Minister Brescia, percorso formativo gratuito per ragazze dai 14 ai 19 anni sui temi della partecipazione e dell'attivismo civico e politico. Per partecipare è necessario prenotarsi sul canale di Sala Libretti (posti in sala limitati).

Il divario dell’Italia dal resto d’Europa in materia di parità di genere è tutt’ora profondo e i nostri indicatori sono in peggioramento. Il nostro paese è caratterizzato ancora oggi da forti stereotipi culturali, ha il tasso di occupazione femminile più basso d’Europa dopo la Grecia, vede un crescente e preoccupante fenomeno di violenza maschile sulle donne, solo per citare alcune delle questioni più note.

Questi sono i temi che il direttore del Giornale di Brescia Nunzia Vallini tratterà insieme a Carola Carazzone, segretario generale Assifero, vice oresidente di Philea (Philanthropy Europe Association), avvocata, specializzata in diritti umani. Sono previsti anche gli interventi di due ragazze partecipanti all’attuale e alla scorsa edizione di Prime Minister Brescia.

Con l’occasione, verranno presentati i dati del Rapporto «Il movimento femminista italiano – Indagine conoscitiva, sfide e sostenibilità» del Fondo delle Donne Semia – Semia (semiafund.org).

L'evento è aperto al pubblico, previa prenotazione sul canale di Sala Libretti, via mail a salalibretti@giornaledibrescia.it o al numero 030.3790212 (posti in sala limitati).