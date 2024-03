«Comunità energetiche rinnovabili: nuovo regolamento operativo», l’incontro al GdB

Le Comunità energetiche rinnovabili come motore di innovazione e sviluppo economico dei territori. È questo il presupposto alla base dell’incontro in programma giovedì 7 marzo alle 18 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino, 22). L’evento è organizzato in collaborazione con WeProject. Per partecipare è necessario prenotarsi (posti in sala limitati).

Al centro dell’evento, le regole operative per accedere agli incentivi sulle Cer. Nei giorni scorsi infatti il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato il documento del Gse, che disciplina le modalità e le tempistiche per accedere ai benefici economici previsti dal decreto di incentivazione. Il prossimo step sarà l’8 aprile con l'apertura dei portali dedicati agli incentivi.

Obiettivo dell’incontro

Cosa cambia? Cosa fare per ottenere i contributi e accedere alla tariffa incentivante dopo il decreto del 24 gennaio? Sono alcune delle domande che verranno affrontare durante l'incontro. Attraverso il contributo degli esperti del settore faremo il punto sulla normativa e spiegheremo come ottenere i contributi a fondo perduto del Pnrr per l’acquisto di pannelli fotovoltaici ed accedere alla tariffa incentivante.

«L’obiettivo dell’incontro è anche quello di fare sistema, avviare un percorso informativo per portare questa novità alla più amplia platea di potenziali beneficiari nella nostra provincia - dichiara il direttore del Giornale di Brescia, Nunzia Vallini –. Le Cer sono una misura che può avere grande impatto per il nostro territorio».

Destinatari di questa opportunità sono le imprese, gli enti locali, le associazioni, il terzo settore, le famiglie, ma anche per l’intera filiera che afferisce alle energie rinnovabili, dalle multiutility all’impiantistica.

Come partecipare

L’appuntamento è aperto al pubblico, previa prenotazione sul canale di Sala Libretti, via mail salalibretti@giornaledibrescia.it o al numero 030.3790212 (posti in sala limitati).

L'evento sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand sul nostro sito.

A breve saranno comunicati i nomi dei relatori.