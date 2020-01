Carta di Roma, immigrazione tra realtà e rappresentazione

La «Carta di Roma» è un protocollo deontologico vincolante per i giornalisti sui migranti, richiedenti asilo, rifugiati e vittime della tratta firmato da Ordine dei Giornalisti, Fnsi (Federazione Nazionale Stampa Italiana) e Unhcr (Agenzia ONU per i rifugiati).

Proprio per presentarne le linee guida di applicazione è promosso l'incontro intitolato «La Carta di Roma - Media e migrazioni: il rapporto tra percezione, rappresentazione e realtà nel racconto dell'immigrazione» che si terrà giovedì 30 gennaio alle ore 18, in Sala Libretti, nella sede del Giornale di Brescia, in via Solferino 22 a Brescia (la partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria, vedi più sotto).

L’obiettivo è di fornire al pubblico interessato, ai giornalisti e agli operatori impegnati nell’accoglienza di rifugiati, richiedenti asilo e migranti, un momento di riflessione sul ruolo dei dispositivi d’accoglienza, sulle politiche migratorie e su quanto oggi l’argomento abbia assunto rilevanza, anche nell'immaginario comune e nella comunicazione generalista. Anche in ragione della risonanza mediatica che alcuni casi specifici hanno nella cronaca locale.

Si affronteranno diverse tematiche connesse alla percezione nei confronti di migranti e rifugiati e politiche di accoglienza, alla rappresentazione del fenomeno migratorio, attraverso la presentazione di alcuni dati specifici relativi al rapporto annuale della Carta di Roma in collaborazione con l’Osservatorio di Pavia giunto alla VII edizione. L’Associazione Carta di Roma fornirà i dati sintetici degli ultimi rapporti elaborati.

Relatori dell'incontro saranno Piera Francesca Mastantuono (giornalista, Associazione Carta di Roma), Anna Sfardini (docente, Università Cattolica di Milano) e Giuseppe Milazzo (Osservatorio di Pavia). Modera Nunzia Vallini, direttore del Giornale di Brescia.

Per partecipare all’appuntamento in Sala Libretti, nella sede del Giornale di Brescia, è richiesta la prenotazione. È possibile effettuarla direttamente sul nostro sito oppure telefonando al numero 030.3790212.

Sempre sul nostro sito sarà possibile seguire in diretta streaming l'evento e rivederne successivamente la registrazione integrale.

A promuovere l'incontro sono Associazione Comuni Bresciani, Provincia di Brescia, Comune di Brescia, Coordinamento provinciale progetti SPRAR provincia di Brescia.

