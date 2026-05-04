Bcf Dream Cup, calcio e inclusione: la presentazione al GdB
Giovedì 7 maggio alle 18 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia verrà presentata l’iniziativa, quarta edizione della manifestazione promossa dal Brescia Calcio Femminile
Una passata edizione della Bcf Dream Cup
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