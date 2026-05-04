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Bcf Dream Cup, calcio e inclusione: la presentazione al GdB

Giovedì 7 maggio alle 18 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia verrà presentata l’iniziativa, quarta edizione della manifestazione promossa dal Brescia Calcio Femminile
Una passata edizione della Bcf Dream Cup
Una passata edizione della Bcf Dream Cup

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