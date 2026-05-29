Von der Leyen: "Intesa per sbloccare 10 miliardi di fondi Ue per l'Ungheria"

BRUXELLES - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato in conferenza stampa con il premier ungherese, Peter Magyar, la decisione di sbloccare 10 miliardi di euro di fondi Ue congelati per l'Ungheria. Nei colloqui tra Bruxelles e Budapest sono inoltre stati compiuti "progressi" anche per sbloccare 4,2 miliardi di euro legati ai fondi di coesione.

