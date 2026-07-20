BRUXELLES - "Con Mario Draghi abbiamo discusso dell'agenda europea per la competitività. La tabella di marcia "One Europe, One Market", concordata con l'Europarlamento e il Consiglio europeo, definisce azioni concrete e un calendario chiaro per la loro attuazione. Stiamo abbattendo le barriere in tutti i settori della nostra economia. Sosteniamo l'innovazione rivoluzionaria, dall'intelligenza artificiale alle tecnologie pulite. E stiamo consolidando partnership che garantiscano il futuro dell'Europa. Perché l'Europa fa sul serio". Lo scrive la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen dopo l'incontro con Draghi questa mattina.
Von der Leyen: "Con Draghi abbiamo discusso dell'agenda per la competitività, l'Ue fa sul serio"
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