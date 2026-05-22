Ue muove per sanzionare gli iraniani per il blocco di Hormuz

BRUXELLES - ll Consiglio Ue ha deciso di estendere l'ambito di applicazione delle misure restrittive, originariamente adottate per contrastare il sostegno militare fornito da Teheran alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e a vari gruppi armati in Medio Oriente e nella regione del Mar Rosso. Il quadro sanzionatorio modificato sarà ora rivolto anche alle persone fisiche e giuridiche coinvolte nelle azioni e nelle politiche dell'Iran che minacciano la libertà di navigazione in Medio Oriente.