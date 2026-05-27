Ue lancia riforma del sistema di aiuti umanitari, forniture più efficaci

BRUXELLES - La Commissione europea vuole riformare il sistema di aiuti umanitari per adeguarlo alle sfide odierne. E' questo l'obiettivo della comunicazione pubblicata oggi dall'Esecutivo Ue sull'azione umanitaria. Attraverso la riforma delle catene di approvvigionamento umanitarie, l'Ue massimizzerà l'efficacia in termini di costi, dall'approvvigionamento alla consegna finale. L'Ue amplierà inoltre le modalità di finanziamento che promuovono l'efficienza e la prevedibilità degli aiuti e la dignità dei beneficiari, tra cui l'assistenza in denaro, l'azione preventiva, i finanziamenti pluriennali, i fondi comuni e il sostegno agli attori locali, spiega l'Esecutivo Ue. L'Ue adotterà misure concrete affinché l'assistenza umanitaria venga fornita in modo sicuro e senza ostacoli. Ciò significa intensificare la diplomazia umanitaria nell'ambito di uno sforzo collaborativo di squadra a livello europeo. A tal fine, verranno utilizzati tutti gli strumenti disponibili, compresi i dialoghi politici e sui diritti umani, l'attività di sensibilizzazione a livello internazionale e il coordinamento in sede multilaterale, nonché la mediazione di pace e la stabilizzazione.