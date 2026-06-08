Ue al G7 Agricoltura: "No a restrizioni ingiustificate all'export di fertilizzanti"

BRUXELLES - L'Unione europea "sostiene con forza la necessità di evitare restrizioni ingiustificate alle esportazioni, che non fanno altro che accentuare la volatilità e aggravare l'insicurezza alimentare, specialmente per i Paesi che dipendono dalle importazioni". E' quanto ha sottolineato il commissario Ue all'agricoltura, Christophe Hansen , nel suo intervento alla riunione dei ministri dell'Agricoltura del G7 in Francia dedicata, tra l'altro, alla ''sicurezza delle forniture'' di fertilizzanti nel contesto della guerra in Medio Oriente.

"Dobbiamo mantenere il commercio" di fertilizzanti "aperto, prevedibile e saldamente ancorato a un sistema commerciale internazionale basato su regole", ha puntualizzato il commissario, osservando che i "mercati dei fertilizzanti sono globali, la loro evoluzione è destinata ad avere un impatto sulla sicurezza alimentare mondiale e quindi la nostra risposta dovrebbe essere coordinata per essere efficace".

